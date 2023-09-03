У москві загроза вибуху: евакуюють Київський вокзал, відмінено понад 20 рейсів

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Зазначається, що за даними розкладу, на 0:26 (московський час - ред.) у внуково було скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, а у шереметьєво 6 рейсів затримуються. У домодєдово 8 рейсів затримано та ще 17 скасовано.

Експертні служби повідомляють, що відбувається евакуація Київського вокзалу у москві.

"Надійшло повідомлення про загрозу вибуху Київського вокзалу. З метою безпеки проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть росЗМІ, на вокзалі працюють фахівці, інформація щодо ймовірного вибуху перевіряється.

Нагадаємо

У московській області неподалік міста люберці російська ППО буцімто збила безпілотник, що летів на москву.