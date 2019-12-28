В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Пушкинской площади в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
"Сегодня в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку политзаключенных", - пишут в издании.
Так, организаторами выступили движение "Матери против политических репрессий" и инициативная группа "Арестанты212".
Как сообщили в группе "Арестанты212", серию одиночных пикетов проводят в поддержку тех, "кто из-за абсурдных политически мотивированных обвинений встретит Новый год в тюрьмах и колониях".
Среди участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных был и бывший фигурант "московского дела" Егор Жуков.
Кунцевский суд Москвы ранее осудил студента ВШЭ на 3 года условно по обвинению в призывах к экстремизму. Жуков не исключил, что апелляция по его делу может пройти уже через два месяца.
Жуков также выразил мнение, что людям нужно ежедневно рассказывать о происходящем вокруг фигурантов "московского дела" и ряда других резонансных разбирательств.
Как ранее писал УНН, в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".