У Москві пройшли одиночні пікети на підтримку політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Пушкінській площі в Москві пройшли одиночні пікети на підтримку політв'язнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Эхо Москвы.
"Сьогодні в Москві пройшли одиночні пікети на підтримку політв'язнів", - пишуть у виданні.
Так, організаторами виступили рух "Матері проти політичних репресій" та ініціативна група "Арестанти212".
Як повідомили в групі "Арестанти212", серію одиночних пікетів проводять на підтримку тих, "хто через абсурдні політично мотивовані обвинувачення зустріне Новий рік у в'язницях і колоніях".
Серед учасників одиночних пікетів на підтримку політв'язнів був і колишній фігурант "московської справи" Єгор Жуков.
Кунцевський суд Москви раніше засудив студента ВШЕ на 3 роки умовно за обвинуваченням у закликах до екстремізму. Жуков не виключив, що апеляція у його справі може пройти вже через два місяці.
Жуков також висловив думку, що людям потрібно щодня розповідати про те, що відбувається навколо фігурантів "московської справи" і низки інших резонансних розглядів.
Як раніше писав УНН, у Москві пройшли поодинокі пікети на підтримку фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".