В Москве на антикоррупционной акции задержано более 130 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Москве на антикоррупционной акции задержано более 130 человек, передает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".
"В Москве на акциях против коррупции задержаны более 130 человек. В автозаке уже находится и Алексей Навальный. Задержание сейчас идут на Тверской", - говорится в сообщении.
Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы .
Как сообщал УНН, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.