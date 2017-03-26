В Москве на антикоррупционной акции задержано более 130 человек

"В Москве на акциях против коррупции задержаны более 130 человек. В автозаке уже находится и Алексей Навальный. Задержание сейчас идут на Тверской", - говорится в сообщении.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы .

Как сообщал УНН, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.