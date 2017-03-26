У Москві на антикорупційній акції затримано понад 130 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Москві на антикорупційній акції затримано понад 130 осіб, передає УНН з посиланням на “ОВД-Инфо”.
"У Москві на акціях проти корупції затримано більше 130 осіб. В автозаку вже знаходиться і Олексій Навальний. Затримання зараз тривають на Тверській", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви.
Як повідомляв УНН, поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.