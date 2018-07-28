В Москве и еще 100 городах России люди собираются на митинг против пенсионной рефрмы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Москве на проспекте Сахарова собираются участники общегородского митинга против повышения пенсионного возраста, который проводится в рамках общероссийской акции. Об этом в Twitter сообщил российский оппозиционер Сергей Удальцов, передает УНН.
Удальцов отметил, что сегодня акции проходят более чем в 100 городах России.
"Представители Левого Фронта подняли плакаты "Нет пенсионному геноциду!", "Руки прочь от наших пенсий!", "Позор ПЕНИСонний реформе Путина-Медведева!" и, скандируя "Враги народа, горите в аду!", сожгли изображение людей, похожих на инициаторов антинародной реформы", - добавил Удальцов.
Ранее в России предложили провести референдум по повышению пенсионного возраста.
Напомним, пенсионный возраст в РФ предлагается повысить для женщин на 8 лет, а для мужчин - на пять. Ранее стало известно, что пенсионную реформу отказались поддержать 12 российских регионов.