У Москві і ще 100 містах Росії люди збираються на мітинг проти пенсійної рефрми
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Москві на проспекті Сахарова збираються учасники загальноміського мітингу проти підвищення пенсійного віку, який проводиться в рамках загальноросійської акції. Про це у Twitter повідомив російський опозиціонер Сергій Удальцов, передає УНН.
Удальцов зазначив, що сьогодні акції проходять більш ніж в 100 містах Росії.
"Представники Лівого Фронту підняли плакати “Ні пенсійному геноциду!”, “Руки геть від наших пенсій!”, “Ганьба ПЕНІСонній реформі Путіна-Медведєва!” і, скандуючи “Вороги народу, горите в пеклі!”, спалили зображення людей, схожих на ініціаторів антинародної реформи", - додав Удальцов.
Раніше у Росії запропонували провести референдум щодо підвищення пенсійного віку.
Нагадаємо, пенсійний вік у РФ пропонується підвищити для жінок на 8 років, а для чоловіків - на п'ять. Раніше стало відомо, що пенсійну реформу відмовилися підтримати 12 російських регіонів.