В Москве горел бизнес-центр "Золотое кольцо"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня в Москве произошло возгорание. Огонь вспыхнул в бизнес-центре "Золотое кольцо". Возгорание началось на мансардном этаже на улице Южнопортовая. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Возгорание быстро потушили.
Пожарная бригада прибыла на вызов в течение 10 минут. Сотрудники МЧС спасли одного человека.
О пострадавших информации пока нет.
Известно, что в бизнес-центре было много компаний и даже отель для кошек. Однако о судьбе воспитанников пока информации не поступало.
В результате площадь возгорания составила около 500 кв.м.
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В Москве горит бизнес-центр «Золотое кольцо».
Пожар начался на мансардного этажа на улице Южнопортовой - в бизнес-центре располагаются много компаний и даже гостиница для кошек. О судьбе животных пока ничего не известно. pic.twitter.com/rZz1x0SL0M
Пожар произошел на Южнопортовой улице в Москве. Его уже потушили. Там горела крыша административного здания. Сотрудники МЧС спасли одного человека, сообщилы нам в ведомстве.
Площадь возгорания - 500 «квадратов», рассказал нам источник. pic.twitter.com/VrXj3aaxL2