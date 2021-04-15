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В Москве горел бизнес-центр "Золотое кольцо"

В Москве горел бизнес-центр "Золотое кольцо"

Киев  •  УНН

 • 19687 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня в Москве произошло возгорание. Огонь вспыхнул в бизнес-центре "Золотое кольцо". Возгорание началось на мансардном этаже на улице Южнопортовая. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Возгорание быстро потушили.

Пожарная бригада прибыла на вызов в течение 10 минут. Сотрудники МЧС спасли одного человека.

О пострадавших информации пока нет.

Известно, что в бизнес-центре было много компаний и даже отель для кошек. Однако о судьбе воспитанников пока информации не поступало.

В результате площадь возгорания составила около 500 кв.м.

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В Москве горит бизнес-центр «Золотое кольцо».

Пожар начался на мансардного этажа на улице Южнопортовой - в бизнес-центре располагаются много компаний и даже гостиница для кошек. О судьбе животных пока ничего не известно. pic.twitter.com/rZz1x0SL0M

- Nigroll (@nigroll) April 15, 2021

Пожар произошел на Южнопортовой улице в Москве. Его уже потушили. Там горела крыша административного здания. Сотрудники МЧС спасли одного человека, сообщилы нам в ведомстве.

Площадь возгорания - 500 «квадратов», рассказал нам источник. pic.twitter.com/VrXj3aaxL2

- Телеканал 360 ° (@ 360tv) April 15, 2021

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