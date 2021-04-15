У Москві горів бізнес-центр "Золоте кільце"

Деталі

Займання швидко загасили.

Пожежна бригада прибула на виклик протягом 10 хвилин. Співробітники МНС врятували одну людину.

Про постраждалих інформації поки немає.

Відомо, що в бізнес-центрі було багато компаній і навіть готель для кішок. Однак про долю вихованців поки інформації не надходило.

В результаті площа загоряння становила близько 500 кв.м.

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В Москве горит бизнес-центр «Золотое кольцо».



Пожар начался на мансардном этаже на улице Южнопортовой — в бизнес-центре располагаются много компаний и даже гостиница для кошек. О судьбе животных пока ничего не известно. pic.twitter.com/rZz1x0SL0M

Пожар произошел на Южнопортовой улице в Москве. Его уже потушили. Там горела крыша административного здания. Сотрудники МЧС спасли одного человека, сообщили нам в ведомстве.



Площадь возгорания – 500 «квадратов», рассказал нам источник. pic.twitter.com/VrXj3aaxL2