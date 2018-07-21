В Москве возле здания правительства вывесили плакат в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Москве возле здание правительства Российской Федерации активисты вывесили плакат с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщил общественный активист Денис Стяжкин, передает УНН.
"В Москве активисты вывесили баннер "Свободу Сенцову" на фоне Белого дома (дома правительства Российской Федерации - ред.)", - написал активист.
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Напомним, Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.
#Москва активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома#FreeSentsov pic.twitter.com/IqPb1vb494— Денис Стяжкин (@styazshkin) 21 июля 2018 г.