У Москві біля будівлі уряду вивісили плакат на підтримку Сенцова

"У Москві активісти вивісили банер "Свободу Сенцову" на тлі Білого дому (будинку уряду Російської Федерації - ред.)", - написав активіст.

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Нагадаємо, Олег Сенцов зараз перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що утримуються в Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.

# Москва активісти вивісили банер # СвободуСенцову на тлі Білого дому #FreeSentsov pic.twitter.com/IqPb1vb494