В московском аэропорту стюардесса выпала из самолета

Инцидент произошел во время закрытия задней двери самолета: бортпроводница поскользнулась и упала минимум с трехметровой высоты на бетон.

Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Авиакомпания выясняет причины происшествия и пообещала предоставить сотруднице максимальную поддержку.

Как сообщал УНН, 22 декабря в аэропорту "Борисполь" после посадки самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" скатился за пределы дорожки.