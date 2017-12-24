В московском аэропорту стюардесса выпала из самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В московском аэропорту "Внуково" бортпроводница компании Utair выпала из самолета, готовившегося к вылету в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Инцидент произошел во время закрытия задней двери самолета: бортпроводница поскользнулась и упала минимум с трехметровой высоты на бетон.
Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.
Авиакомпания выясняет причины происшествия и пообещала предоставить сотруднице максимальную поддержку.
Как сообщал УНН, 22 декабря в аэропорту "Борисполь" после посадки самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" скатился за пределы дорожки.