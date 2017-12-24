У московському аеропорту стюардеса випала з літака
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У московському аеропорту "Внуково" бортпровідниця компанії Utair випала з літака, який готувався до вильоту в Ханти-Мансійськ. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Інцидент стався під час закриття задніх дверей літака: бортпровідниця посковзнулася і впала щонайменше з триметрової висоти на бетон.
Постраждалу доставили в лікарню в непритомному стані.
Авіакомпанія з'ясовує причини події і пообіцяла надати співробітниці максимальну підтримку.
Як повідомляв УНН, 22 грудня в аеропорту "Бориспіль" після посадки літак білоруської авіакомпанії “Белавіа” скотився за межі доріжки.