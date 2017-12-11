В МОН предложили три модели изучения языков нацменьшинств

Как сообщили в пресс-службе МОН, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11 (12)-й класс наряду с украинским языком.

"Эта модель будет действовать для уязвимых языков, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в среде собственного языка. Например, крымские татары не имеют никакого другого государства, которое занималось бы развитием терминологии их языка, пока община проживает исключительно в украиноязычной или русскоязычной среде, что также не способствует развитию крымскотатарского", - пояснили в министерстве.

Другая модель, по информации пресс-службы ведомства, для национальных общин, язык которых относится к языкам Европейского Союза.

"В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может иметь 2 варианта. Первый вариант для общин, чей язык относится к славянской языковой группе, и проживающих в основном в украиноязычной среде. Речь идет, например, о польском, словацком, болгарском языках", - сообщили в ведомстве.

В МОН уточнили, что дети, чей материнский язык относится к этой группе, смогут полностью учиться на родном языке в детском саду и начальной школе, одновременно изучая украинский. С 5-го класса рядом с предметами, изучаемыми на родном языке, будут вводиться предметы, изучаемые на украинском, их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы.

Второй вариант, по данным ведомства, будет учитывать особенности изучения украинского языка представителями других языковых групп и которые преимущественно проживают в среде родного языка. В частности, речь идет о румынской и венгерской общине. Для школ с этими языками обучения переход на изучение предметов на украинском будет происходить еще более постепенно, а процент предметов, изучаемых на государственном языке, будет меньше. Такой подход обусловлен тем, что изучать язык другой языковой группы значительно сложнее и требует больше учебного времени, чтобы достичь языкового уровня для изучения других предметов.

"Третья модель - для национальных общин, материнский язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка. К таким языкам относится русский. Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском сразу после 5-го класса. Дети, материнский язык которых русский, легко усваивают украинский, одновременно они в основном проживают в среде именно русского языка - в семье, на улице общаются на нем, просматривают фильмы и телевидение на русском", - отметили в министерстве.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины отметили, что Венецианская комиссия учла большинство поправок МОН, вывод является сбалансированным и конструктивным.

Как сообщал УНН, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), сегодня обнародовала свое заключение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

В частности, в документе Венецианская комиссия обратила внимание на возможную дискриминацию языков, не являющихся официальными в ЕС.