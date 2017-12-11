У МОН запропонували три моделі вивчення мов нацменшин

Як поінформували у прес-службі МОН, перша модель передбачає можливість викладання мовою меншини всіх предметів з 1-го до 11(12)-го класу поряд з українською мовою.

“Ця модель діятиме для вразливих мов, тобто тих, що не мають власної держави для розвитку мовної термінології, а також для тих, що не живуть у середовищі власної мови. Наприклад, кримські татари не мають жодної іншої держави, яка займалася б розвитком термінології їхньої мови, наразі громада проживає виключно в українськомовному чи російськомовному середовищі, що також не сприяє розвитку кримськотатарської”, — пояснили у міністерстві.

Інша модель, за інформацією прес-служби відомства, для національних громад, мова яких належить до мов Європейського Союзу.

“Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може мати 2 варіанти. Перша варіант для громад, чия мова належить до слов’янської мовної групи, та які проживають у переважно українськомовному середовищі. Йдеться, наприклад, про польську, словацьку, болгарську мови”, — поінформували у відомстві.

У МОН уточнили, що діти, чия материнська мова належить до цієї групи, зможуть повністю навчатися рідною мовою у дитсадку та початковій школі, водночас вивчаючи українську. З 5-го класу поряд з предметами, що вивчаються рідною мовою, будуть запроваджуватися предмети, що вивчаються українською, їх частка буде збільшуватися та пропорційно зростатиме до старшої школи.

Другий варіант, за даними відомства, враховуватиме особливості вивчення української мови представниками інших мовних груп та які переважно проживають у середовищі рідної мови. Зокрема, йдеться про румунську та угорську громади. Для шкіл із цими мовами навчання перехід на вивчення предметів українською відбуватиметься ще поступовіше, а відсоток предметів, що вивчаються державною, буде меншим. Такий підхід зумовлено тим, що вивчати мову іншої мовної групи значно складніше і потребує більше навчального часу, щоб досягти мовного рівня для вивчення інших предметів.

“Третя модель — для національних громад, материнська мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також, що проживають переважно в середовищі власної мови. До таких мов належить російська. Діти, що навчатимуться за цією моделлю, переходитимуть на навчання предметів українською одразу після 5-го класу. Діти, материнська мова яких російська, легко засвоюють українську, водночас вони здебільшого проживають у середовищі саме російської мови — у сім’ї, на вулиці спілкуються нею, переглядають фільми й телебачення російською”, — зазначили у міністерстві.

Раніше у Міністерстві освіти і науки України відзначили, що Венеційська комісія врахувала більшість поправок МОН, висновок є збалансованим та конструктивним.

Як повідомляв УНН, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), сьогодні оприлюднила свій висновок щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

Зокрема у документі Венеційська комісія звернула увагу на можливу дискримінацію мов, які не є офіційними в ЄС.