В МОН рассказали когда закончится учебный год для студентов вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Учебный год для студентов высших учебных заведений закончится по плану, кроме студентов-выпускников. Об этом заявила в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
“Относительно окончания учебного года в учреждениях висшего образования. Для студентов учреждений высшего образования, не выпускных лет, учебный год завершится так, как и планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии университеты смогут провести дистанционно”, — отметила Мандзий.
По ее словам, работы, которые надо сдавать лабораторно, или невозможно сдать дистанционно, будут перенесены на следующий год.
“Дистанционно не будут проведены Единый государственный квалификационный экзамен и аттестация лиц, получающих степень доктора философии, доктора искусств или доктора наук”, — добавила Мандзий.
Напомним, по информации МОН, в Украине будут смещены сроки вступительной кампании, большинство процессов переведут в дистанционный режим.