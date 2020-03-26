У МОН розповіли коли скінчиться навчальний рік для студентів вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Навчальний рік для студентів вищих навчальних закладів закінчиться за планом, окрім студентів-випускників. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
“Щодо закінчення навчального року в закладах вищої освіти. Для студентів закладів вищої освіти, не випускних років, навчальний рік завершиться так, як і планувалося. Екзаменаційно-залікові сесії університети зможуть провести дистанційно”, — наголосила Мандзій.
За її словами, роботи, які потрібно здавати лабораторно, або неможливо здати дистанційно, будуть перенесені на наступний рік.
“Дистанційно не будуть проведені Єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестація тих осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтв або доктора наук”, — додала Мандзій.
Нагадаємо, за інформацією МОН, в Україні будуть зміщені терміни вступної кампанії, більшість процесів переведуть у дистанційний режим.