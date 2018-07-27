В МОН назвали ТОП-5 интересных фактов о вступительной кампании 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Более половины выпускников школ (55% от общего количества) в этом году подавали заявления только на контракт. Об этом сообщила директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Она назвала ТОП-5 интересных фактов вступительной кампании
• в среднем поступающие подавали 5 заявлений на бюджет, хотя максимальное количество таких заявлений - 7;
• всего заявлений было подано в первый день - 120 301 заявление, тогда как менее всего в последний день - 28 985 заявлений;
• сертификатами ВНО за 2016 и 2017 годы воспользовались 8058 абитуриентов;
• почти 55% поступающих подавали заявления только на контракт;
• 21 514 абитуриентов загрузили в электронные кабинеты справку, которая предоставляет право воспользоваться сельским коэффициентом.
Кроме того, Белик отметила, что уже 1 августа будут известны результаты вступления в бюджет.
"Уже с 1 августа статус заявлений, поданных на бюджет через электронные кабинеты, будет изменен. Поэтому поступающие узнают, на какие специальности и в каких учебных заведениях они получили рекомендацию для поступления на бюджет. Если абитуриент согласен с таким предложением, тогда до 18:00 6 августа он должен подать оригиналы документов в приемную комиссию вуза. После этого статус конкретного заявления должен измениться на "Включено в приказ". Если такого не произошло, поступающий должен обратиться в приемную комиссию учреждения", - пояснила она.
Напомним, наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.