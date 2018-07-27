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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35250 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100802 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122911 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168398 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153082 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140877 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В МОН назвали ТОП-5 интересных фактов о вступительной кампании 2018

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Более половины выпускников школ (55% от общего количества) в этом году подавали заявления только на контракт. Об этом сообщила директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Она назвала ТОП-5 интересных фактов вступительной кампании

• в среднем поступающие подавали 5 заявлений на бюджет, хотя максимальное количество таких заявлений - 7;

• всего заявлений было подано в первый день - 120 301 заявление, тогда как менее всего в последний день - 28 985 заявлений;

• сертификатами ВНО за 2016 и 2017 годы воспользовались 8058 абитуриентов;

• почти 55% поступающих подавали заявления только на контракт;

• 21 514 абитуриентов загрузили в электронные кабинеты справку, которая предоставляет право воспользоваться сельским коэффициентом.

Кроме того, Белик отметила, что уже 1 августа будут известны результаты вступления в бюджет.

"Уже с 1 августа статус заявлений, поданных на бюджет через электронные кабинеты, будет изменен. Поэтому поступающие узнают, на какие специальности и в каких учебных заведениях они получили рекомендацию для поступления на бюджет. Если абитуриент согласен с таким предложением, тогда до 18:00 6 августа он должен подать оригиналы документов в приемную комиссию вуза. После этого статус конкретного заявления должен измениться на "Включено в приказ". Если такого не произошло, поступающий должен обратиться в приемную комиссию учреждения", - пояснила она.

Напомним, наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.

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