У МОН назвали ТОП-5 цікавих фактів про вступну кампанію 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Більше половини випускників шкіл (55% від загальної кількості) цього року подавали заяви лише на контракт. Про це повідомила директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Вона назвала ТОП-5 цікавих фактів цьогорічної вступної кампанії:
• у середньому вступники подавали 5 заяв на бюджет, хоча максимальна кількість таких заяв - 7;
• найбільше заяв було подано у перший день - 120 301 заява, тоді як найменше у останній день - 28 985 заяв;
• сертифікатами ЗНО за 2016 та 2017 роки скористалися 8 058 вступників;
• майже 55% вступників подавали заяви лише на контракт;
• 21 514 вступників завантажили до електронних кабінетів довідку, яка надає право скористатися сільським коефіцієнтом.
Крім того, Бєлік зазначила, що вже 1 серпня будуть відомі результати вступу на бюджет.
“Вже з 1 серпня статус заяв, поданих на бюджет через електронні кабінети, буде змінений. Відтак вступники дізнаються, на які спеціальності та до яких навчальних закладів вони отримали рекомендацію для вступу на бюджет. Якщо абітурієнт погоджується з такою пропозицією, тоді до 18:00 години 6 серпня він має подати оригінали документів до приймальної комісії вишу. Після цього статус конкретної заяви має змінитися на “Включено до наказу”. Якщо такого не відбулося, вступник повинен звернутися до приймальної комісії закладу”, - пояснила вона.
Нагадаємо, станом на зараз найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв.