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В Молдове с первого января увеличиваются налоги: аграрии недовольны

В Молдове с первого января увеличиваются налоги: аграрии недовольны

Киев • УНН

 • 8796 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2017 в Молдове вступает в силу новая налогово-бюджетная политика, которая предусматривает повышение сборов, в том числе для сельхозпроизводителей республики, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, повышаются на 12% акцизы на нефтепродукты. Согласно тексту пояснительной записке к закону, повышаются "акцизы на нефтепродукты в контексте их постепенной корректировки в соответствии с директивами ЕС (номинальный рост ВВП - 9%)". За счет этой меры, как считают в Минфине, в бюджет поступит 132,9 миллиона леев.

Кроме того, возрастет с 2% до 3% налог на доход физлиц по поставкам экономическим агентам растениеводческой и садоводческой продукции в натуральном виде, включая орехи и продукты, полученные из орехов, а также животноводческой продукции в натуральном виде, за исключением натурального молока. Такие меры, как ожидают в Минфине Молдавии, принесут в бюджет 4,2 миллиона леев.

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