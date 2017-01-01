У Молдові з першого січня збільшуються податки: аграрії незадоволені

Так, підвищуються на 12% акцизи на нафтопродукти. Згідно з текстом пояснювальної записці до закону, підвищуються “акцизи на нафтопродукти в контексті їх поступової корегування у відповідності з директивами ЄС (номінальне зростання ВВП — 9%)”. За рахунок цієї міри, як вважають у Мінфіні, в бюджет надійде 132,9 мільйона леїв.

Крім того, зросте з 2% до 3% податок на дохід фізосіб з поставок економічним агентам рослинницької та садівничої продукції у натуральному вигляді, включаючи горіхи та продукти, отримані з горіхів, а також тваринницької продукції в натуральному вигляді, за винятком натурального молока. Такі заходи, як очікують в Мінфіні Молдавії, принесуть до бюджету 4,2 мільйона леїв.