У Молдові з першого січня збільшуються податки: аграрії незадоволені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2017 року в Молдові набуває чинності нова податково-бюджетна політика, яка передбачає підвищення зборів, у тому числі для сільгоспвиробників республіки, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, підвищуються на 12% акцизи на нафтопродукти. Згідно з текстом пояснювальної записці до закону, підвищуються “акцизи на нафтопродукти в контексті їх поступової корегування у відповідності з директивами ЄС (номінальне зростання ВВП — 9%)”. За рахунок цієї міри, як вважають у Мінфіні, в бюджет надійде 132,9 мільйона леїв.
Крім того, зросте з 2% до 3% податок на дохід фізосіб з поставок економічним агентам рослинницької та садівничої продукції у натуральному вигляді, включаючи горіхи та продукти, отримані з горіхів, а також тваринницької продукції в натуральному вигляді, за винятком натурального молока. Такі заходи, як очікують в Мінфіні Молдавії, принесуть до бюджету 4,2 мільйона леїв.