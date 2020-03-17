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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104025 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106699 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 107336 просмотра

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В Молдове ввели чрезвычайное положение на два месяца из-за коронавируса

В Молдове ввели чрезвычайное положение на два месяца из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15748 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Молдове одобрили введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, передает УНН со cсылкой на пресс-службу парламента.

“Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Республики Молдова в период с 17 марта по 15 мая 2020 года”, — говорится в сообщении.

Так, во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова издаст положения для осуществления следующих мер:

1) установление особого режима въезда и выезда из страны;

2) установление специального режима передвижения по территории страны;

3) введение карантинного режима и других обязательных санитарно-эпидемических мероприятий;

4) введение специального режима работы для всех субъектов;

5) запрет митингов, публичных демонстраций и других массовых мероприятий;

6) распоряжение в случае необходимости рационализации потребления продуктов питания и других товаров строгой необходимости;

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7) координирование деятельности средств массовой информации по:

а) информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о мерах, принятых для предотвращения опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защиты населения;

б) ознакомлению населения с правилами поведения в исключительной ситуации;

в) введению специальных правил использования средств телекоммуникации;

8) изменение порядка назначения и увольнения руководителей экономических агентов и государственных учреждений;

9) запрет на увольнение работников, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами, на этот период;

10) призыв граждан оказывать услуги в общественных интересах в соответствии с законом;

11) проведение в установленном законом порядке реквизиции товаров с целью предотвращения и ликвидации последствий ситуаций, требующих объявления чрезвычайного положения;

12) выполнение других действий, необходимых для предотвращения, уменьшения и устранения последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

Ранее УНН писал, что в рамках противопандемических мероприятий на границе с Республикой Молдова временно с 00:00 17 марта 2020 года прекращается движение через некоторые пункты пропуска.

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