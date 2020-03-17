В Молдове ввели чрезвычайное положение на два месяца из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Молдове одобрили введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, передает УНН со cсылкой на пресс-службу парламента.
“Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Республики Молдова в период с 17 марта по 15 мая 2020 года”, — говорится в сообщении.
Так, во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова издаст положения для осуществления следующих мер:
1) установление особого режима въезда и выезда из страны;
2) установление специального режима передвижения по территории страны;
3) введение карантинного режима и других обязательных санитарно-эпидемических мероприятий;
4) введение специального режима работы для всех субъектов;
5) запрет митингов, публичных демонстраций и других массовых мероприятий;
6) распоряжение в случае необходимости рационализации потребления продуктов питания и других товаров строгой необходимости;
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7) координирование деятельности средств массовой информации по:
а) информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о мерах, принятых для предотвращения опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защиты населения;
б) ознакомлению населения с правилами поведения в исключительной ситуации;
в) введению специальных правил использования средств телекоммуникации;
8) изменение порядка назначения и увольнения руководителей экономических агентов и государственных учреждений;
9) запрет на увольнение работников, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами, на этот период;
10) призыв граждан оказывать услуги в общественных интересах в соответствии с законом;
11) проведение в установленном законом порядке реквизиции товаров с целью предотвращения и ликвидации последствий ситуаций, требующих объявления чрезвычайного положения;
12) выполнение других действий, необходимых для предотвращения, уменьшения и устранения последствий пандемии коронавируса (COVID-19).
Ранее УНН писал, что в рамках противопандемических мероприятий на границе с Республикой Молдова временно с 00:00 17 марта 2020 года прекращается движение через некоторые пункты пропуска.