Германия не позволит другим странам получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что они не позволят другим получить эксклюзивные права на немецкую вакцину от коронавируса, имея в виду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.