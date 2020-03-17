Германия не позволит другим странам получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что они не позволят другим получить эксклюзивные права на немецкую вакцину от коронавируса, имея в виду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.
"Немецкие исследователи играют ключевую роль в разработке лекарств и вакцин в рамках глобальной сети сотрудничества. Мы не можем позволить ситуацию, когда другие хотят получить исключительные права на результаты этих исследований", - сказал Хайко Маас.
Также указано, что главный инвестор компании Дитмар Хопп обнародовал заявление, в котором заявил, что вакцина должна быть доступной где угодно, не упоминая при этом Трампа.
Хайко Маас также отметил, что это общая цель - замедлить распространение вируса и спасти жизнь.
"Каждая страна пытается защитить своих граждан лучше, в зависимости от ситуации на местах, а некоторые страны даже устанавливают временные ограничения на поездки", - добавил Хайко Маас.
Напомним, Дональд Трамп пытался переманить в США немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса.