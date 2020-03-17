Німеччина не дозволить іншим країнам отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що вони не дозволять іншим отримати ексклюзивні права на німецьку вакцину від коронавірусу, маючи на увазі президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на СNN.
"Німецькі дослідники відіграють ключову роль у розробці ліків та вакцин в рамках глобальної мережі співпраці. Ми не можемо дозволити ситуацію, коли інші хочуть отримати виключні права на результати цих досліджень", - сказав Хайко Маас.
Також вказано, що головний інвестор компанії Дітмар Хопп оприлюднив заяву, в якій заявив, що вакцина повинна бути доступною де завгодно, не згадуючи при цьому Трампа.
Хайко Маас також зазначив, що це спільна мета - уповільнити поширення вірусу та врятувати життя.
"Кожна країна намагається захистити своїх громадян якнайкраще, залежно від ситуації на місцях, а деякі країни навіть встановлюють тимчасові обмеження на поїздки", - додав Хайко Маас.
Нагадаємо, Дональд Трамп намагався переманити у США німецьку компанію CureVac, яка розробляє експериментальну вакцину від коронавірусу.