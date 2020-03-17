Німеччина не дозволить іншим країнам отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу

КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що вони не дозволять іншим отримати ексклюзивні права на німецьку вакцину від коронавірусу, маючи на увазі президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на СNN.