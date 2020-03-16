Изменено движение через границу с Молдовой в условиях карантина

КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках противопандемических мероприятий на границе с Республикой Молдова временно с 00:00 17 марта 2020 года прекращается движение через некоторые пункты пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.