Змінено рух через кордон із Молдовою в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У рамках протипандемічних заходів на кордоні з Республікою Молдова тимчасово з 00:00 17 березня 2020 року припиняється рух через деякі пункти пропуску. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Зазначається, що це рішення було прийнято урядом Республіки Молдова із врахуванням рішення уряду України.
Так, починаючі від 00.00 год. 17 березня 2020 року тимчасово припиняються усі види руху в таких пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон: "Болган", "Платонове", "Кучурган", "Серпневе 1", "Виноградівка", "Вашківці", "Велика Косниця", "Тимкове", "Станіславка", "Олексіївка", "Йосипівка", "Великоплоське", "Слов’яносербка", "Градинці", "Малоярославець 1", "Долинське", "Подвір'ївка", "Зелена", "Грабарівка", "Студена", "Шершенці", "Домниця", "Федосіївка", "Дубове", "Павлівка", "Гребеники", "Розалівка", "Залізничне", "Сокиряни", "Кельменці", "Бронниця", "Нові Трояни", "Височанське", "Крутоярівка", "Лісне", "Фараонівка 55", "Олександрівка", "Петрівськ", "Червоноармійське", "Мамалига-залізничний", "Кельменці-залізничний", "Цекинівка-поромний", "Цекинівка-річковий", "Велика Косниця-річковий", "Ямпіль-річковий", "Ямпіль-поромний", "Михайлівка-річковий", "Оксанівка-річковий", - сказано у повідомленні.
При цьому повідомляється, що перетнути кордон з Республікою Молдова на транспортних засобах можна в пунктах пропуску: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Рені", "Могилів-Подільський", "Россошани", "Мамалига" й "Табаки".
"Пропуск громадян у пішому порядку в цих пунктах пропуску не здійснюється у зв’язку з тим, що пішохідне сполучення тимчасово припинено (згідно з Розпорядженням КМУ від 13 березня 2020 р. № 288-р)", - додається у повідомляється.
Як зазначають прикордонники, функціонують й пункти пропуску "Сокиряни-залізничний", "Фрікацей-залізничний", "Могилів-Подільський-залізничний" та "Рені-залізничний".
"В пунктах контролю "Карабуцени-залізничний" та "Болград-залізничний" рух теж припинено", - зауважується у повідомленні.
Так, в’їхати в Україну зможуть громадяни України; іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів (в’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ).
Не зможуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.