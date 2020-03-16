Змінено рух через кордон із Молдовою в умовах карантину

КИЇВ. 16 березня. УНН. У рамках протипандемічних заходів на кордоні з Республікою Молдова тимчасово з 00:00 17 березня 2020 року припиняється рух через деякі пункти пропуску. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.