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В Молдове в пятый раз отстранили от должности президента Додона

Киев • УНН

 • 27556 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Конституционный суд Молдовы в пятый раз отстранил президента страны Игоря Додона от должности, постановив, что новый Кодекс о телевидении и радио, законы о продаже Республиканского стадиона, переименовании праздника 9 мая и о Генинспекторате карабинеров вместо него промульгирует спикер парламента или премьер страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове в пятый раз отстранили от должности президента Додона

Конституционный суд Молдовы принял такое решение 10 декабря, установив обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.

"КС в очередной раз признал, что повторный отказ президента промульгировать (официально провозгласить - ред.) закон представляет собой временную неспособность президента исполнять свои обязанности, при которой необходимо временное исполнение обязанностей", - говорится в сообщении.

С требованием отстранить президента от должности в КС страны обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат ДПМ Серджиу Сырбу. В своем обращении от 7 декабря депутаты попросили КС разрешить спикеру Андриану Канду или премьеру Павлу Филипу промульгировать вместо президента Игоря Додона пять законопроектов, повторно принятых парламентом и не промульгированных президентом.

Напомним, в сентябре Додона также временно отстраняли от должности президента.

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