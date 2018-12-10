В Молдове в пятый раз отстранили от должности президента Додона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Конституционный суд Молдовы в пятый раз отстранил президента страны Игоря Додона от должности, постановив, что новый Кодекс о телевидении и радио, законы о продаже Республиканского стадиона, переименовании праздника 9 мая и о Генинспекторате карабинеров вместо него промульгирует спикер парламента или премьер страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.
Конституционный суд Молдовы принял такое решение 10 декабря, установив обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.
"КС в очередной раз признал, что повторный отказ президента промульгировать (официально провозгласить - ред.) закон представляет собой временную неспособность президента исполнять свои обязанности, при которой необходимо временное исполнение обязанностей", - говорится в сообщении.
С требованием отстранить президента от должности в КС страны обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат ДПМ Серджиу Сырбу. В своем обращении от 7 декабря депутаты попросили КС разрешить спикеру Андриану Канду или премьеру Павлу Филипу промульгировать вместо президента Игоря Додона пять законопроектов, повторно принятых парламентом и не промульгированных президентом.
Напомним, в сентябре Додона также временно отстраняли от должности президента.