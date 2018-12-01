Президента Молдовы планируют отстранить от должности в пятый раз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон до конца года может быть отстранен от должности в пятый раз. Об этом заявил глава парламента РМ Андриан Канду, передает УНН со ссылкой на Publika.md.
Как объяснил Канду, Додон нарушил Конституцию, отказавшись, подписать пять законов, которые парламент принял повторно.
"Президент может быть отстранен от должности парламентом в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона",- процитировал Канду конституцию.
При этом, четырехлетний мандат молдавского парламента истек 30 ноября. Как объяснил спикер, после истечения полномочий не имеет права принимать законы, но может быть принято постановление.
"Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", - объяснил Канду.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Молдовы уже четыре раза ограничивал президента страны в полномочиях. Это происходило из-за отказа президента подписывать принятые повторно парламентом законы, а также утверждать кадровые решения