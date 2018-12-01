Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте

ukru
23 березня, 12:58 • 172022 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 445480 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 434249 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 420670 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 425278 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 311062 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 256611 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 500235 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176808 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 428746 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.8 м/с
81 %
755 мм
Хмарно
Популярнi новини
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 101127 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 106864 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 97460 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 62305 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 38078 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 417955 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 500222 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 428737 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 381341 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 329390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 164163 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 161112 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 161846 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 156303 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159705 перегляди
Актуальне
Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте

Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте

Київ • УНН

 • 12143 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон до кінця року може бути відсторонений від посади в п'ятий раз. Про це заявив глава парламенту РМ Андріан Канду, передає УНН з посиланням на Publika.md.

Як пояснив Канду, Додон порушив Конституцію, відмовившись, підписати п'ять законів, які парламент ухвалив повторно.

"Президент може бути усунений з посади парламентом в разі вчинення діянь, які порушують положення Основного закону", - процитував Канду конституцію.

При цьому, чотирирічний мандат молдавського парламенту закінчився 30 листопада. Як пояснив спікер, після закінчення повноважень не має права приймати закони, але може бути прийнята постанова.

"Парламенту не доведеться приймати закон, щоб відправити президента у відставку, оскільки це можна зробити рішенням законодавчого органу", - пояснив Канду.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд Молдови уже чотири рази обмежував президента країни в повноваженнях. Це відбувалося через відмову президента підписувати прийняті повторно парламентом закони, а також затверджувати кадрові рішення

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91