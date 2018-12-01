Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон до кінця року може бути відсторонений від посади в п'ятий раз. Про це заявив глава парламенту РМ Андріан Канду, передає УНН з посиланням на Publika.md.
Як пояснив Канду, Додон порушив Конституцію, відмовившись, підписати п'ять законів, які парламент ухвалив повторно.
"Президент може бути усунений з посади парламентом в разі вчинення діянь, які порушують положення Основного закону", - процитував Канду конституцію.
При цьому, чотирирічний мандат молдавського парламенту закінчився 30 листопада. Як пояснив спікер, після закінчення повноважень не має права приймати закони, але може бути прийнята постанова.
"Парламенту не доведеться приймати закон, щоб відправити президента у відставку, оскільки це можна зробити рішенням законодавчого органу", - пояснив Канду.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд Молдови уже чотири рази обмежував президента країни в повноваженнях. Це відбувалося через відмову президента підписувати прийняті повторно парламентом закони, а також затверджувати кадрові рішення