У Молдові вп'яте відсторонили від посади президента Додона
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Конституційний суд Молдови у п'ятий раз відсторонив президента країни Ігоря Додона від посади, ухваливши, що новий Кодекс про телебачення і радіо, закони про продаж Республіканського стадіону, перейменування свята 9 травня і про Генінспекторат карабінерів замість нього промульгує спікер парламенту або прем'єр країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsMaker.
Конституційний суд Молдови ухвалив таке рішення 10 грудня, встановивши обставини, за яких необхідне тимчасове виконання обов'язків президента.
"КС вчергове визнав, що повторна відмова президента промульгувати (офіційно проголосити - ред.) закон є тимчасовою нездатністю президента виконувати свої обов'язки, за якої необхідно тимчасове виконання обов'язків", - йдеться в повідомленні.
З вимогою відсторонити президента від посади до КС країни звернулися спікер парламенту Андріан Канду і депутат ДПМ Серджіу Сирбу. У своєму зверненні від 7 грудня депутати попросили КС дозволити спікеру Андріану Канду або прем'єру Павлу Філіпу промульгувати замість президента Ігоря Додона п'ять законопроектів, повторно ухвалених парламентом, які не промульгував президент.
Нагадаємо, у вересні Додона також тимчасово відстороняли з посади президента.