У Молдові вп'яте відсторонили від посади президента Додона

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Конституційний суд Молдови у п'ятий раз відсторонив президента країни Ігоря Додона від посади, ухваливши, що новий Кодекс про телебачення і радіо, закони про продаж Республіканського стадіону, перейменування свята 9 травня і про Генінспекторат карабінерів замість нього промульгує спікер парламенту або прем'єр країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsMaker.