В Молдове будут транслировать национальный марафон "Единые новости" - Шмыгаль

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"Обеспечим трансляцию украинского телемарафона "Единые новости" на молдавском телевидении. Это позволит более эффективно бороться с российскими фейками и дезинформацией", – сказал Шмыгаль.

Детали

Он также анонсировал, что 2023 станет годом украинской культуры в Молдове, и будет способствовать сближению стран.

Шмыгаль также выразил благодарность Молдове за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российских военных преступлений и преступлений против человечности, за признание российской агрессии геноцидом украинского народа.

Напомним

24 ноября Молдова признала Голодомор геноцидом украинского народа.