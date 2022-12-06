У Молдові транслюватимуть національний марафон “Єдині новини” – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Український національний телевізійний марафон "Єдині новини" транслюватимуть на телебаченні Молдови. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з главою уряду Молдови Наталії Гавріліце, передає УНН.
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"Забезпечимо трансляцію українського телемарафону "Єдині новини" на молдавському телебаченні. Це дозволить ефективніше боротись з російськими фейками та дезінформацією", – сказав Шмигаль.
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Він також анонсував, що 2023 рік стане роком української культури в Молдові, та сприятиме зближенню країн.
Шмигаль також висловив вдячність Молдові за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, засудження російських військових злочинів та злочинів проти людяності, за визнання російської агресії геноцидом українського народу.
Нагадаємо
24 листопада Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу.