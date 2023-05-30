В Молдове сообщают о перебоях с электроэнергией: не работает высоковольтная линия Бельцы-Днестровск

Детали

Сегодня в Молдове была отключена высоковольтная линия Бельцы - Днестровская ТЭЦ, сообщили в министерстве. Линию сразу же переподключили, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны.

Позже в министерстве энергетики Молдовы сказали, что причина отключения линии Бельцы - Новоднестровск была в Винницкой области Украины.

"Сейчас специалисты Moldelectrica работают над постепенным восстановлением системы, что займет до двух часов", - заявили в Минэнерго Молдовы.

Впоследствии в министерстве сообщили, что специалисты восстановили подачу электроэнергии на всех линиях 110 кВ. Теперь распределительные компании должны переподключить потребителей к линиям среднего и низкого напряжения.

Напомним

Отключения электроэнергии сегодня произошли по всей Украине, причины сейчас устанавливаются, свет уже разрешили возвращать, сообщили в энергокомпании ДТЭК.

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