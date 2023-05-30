У Молдові повідомляють про перебої з електроенергією: не працює високовольтна лінія Бєльці-Дністровськ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На тлі аварійних відключень електроенергії в Україні, у Молдові також почали повідомляти про перебої з електроенергією. Так у країні наразі вимкнулась високовольтна лінія Бєльці-Дністровськ. Про це пише УНН з посиланням на NewsMaker.
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Сьогодні у Молдові була відключена високовольтна лінія Бєльці - Дністровська ТЕЦ, повідомили в міністерстві. Лінію відразу ж перепід'єднали, але через відсутність навантаження в системі вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр і південь країни.
Пізніше у міністерстві енергетики Молдови сказали, що причина відключення лінії Бєльці - Новодністровськ була у Вінницькій області України.
"Зараз фахівці Moldelectrica працюють над поступовим відновленням системи, що займе до двох годин", - заявили в Міненерго Молдови.
Згодом у міністерстві повідомили, що фахівці відновили подачу електроенергії на всіх лініях 110 кВ. Тепер розподільчі компанії мають перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.
Нагадаємо
Відключення електроенергії сьогодні сталися по всій Україні, причини наразі встановлюються, світло вже дозволили повертати, повідомили в енергокомпанії ДТЕК.
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