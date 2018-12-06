В МУС пообещали вскоре завершить оценку ситуации в Крыму на Донбассе по юрисдикции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В ближайшее время канцелярия прокурора Международного уголовного суда планирует завершить анализ относительно предметной юрисдикции в отношении ситуации как в Крыму, так и на востоке Украины для вынесения соответствующего заключения приемлемости юрисдикции Суда. Об этом говорится в отчете о действиях в этом году по предварительному расследованию прокурора Международного уголовного суда, передает УНН.
"В ближайшее время канцелярия прокурора планирует завершить анализ предметной юрисдикции в отношении ситуации как в Крыму, так и на востоке Украины, в целях вынесения соответствующего заключения приемлемости юрисдикции Суда", - говорится в отчете.
Как сказано в отчете, в связи с этим, канцелярия прокурора МУС "продолжит собирать доступную информацию, касающуюся судебных разбирательств на уровне национального законодательства, а также сотрудничать с органами власти Украины, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами".
"Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, канцелярия прокурора также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных в Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию Суда", - добавили в МУС.
Ранее в ГПУ отметили, что МУС оценивает предоставленные материалы об агрессивной войне России против Украины.