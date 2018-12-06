У МКС пообіцяли невдовзі завершити оцінку ситуації в Криму і на Донбасі щодо юрисдикції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Найближчим часом канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду планує завершити аналіз щодо предметної юрисдикції щодо ситуації як в Криму, так і на сході України для винесення відповідного висновку прийнятності юрисдикції Суду. Про це йдеться у звіті про дії у цьому році у попередньому розслідуванні прокурора Міжнародного кримінального суду, передає УНН.
"Найближчим часом канцелярія прокурора планує завершити аналіз предметної юрисдикції щодо ситуації як в Криму, так і на сході України, з метою винесення відповідного висновку прийнятності юрисдикції Суду", - йдеться в звіті.
Як сказано в звіті, в зв'язку з цим, канцелярія прокурора МКС "продовжить збирати доступну інформацію, що стосується судових розглядів на рівні національного законодавства, а також співпрацювати з органами влади України, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами".
"З огляду на те, що Україна визнала юрисдикцію МКС на необмежений термін, канцелярія прокурора також продовжить реєстрацію обвинувачень у злочинах, скоєних в Україні, у тій мірі, в якій вони підпадають під юрисдикцію Суду", - додали в МКС.
Раніше у ГПУ зазначили, що МКС оцінює надані матеріали про агресивну війну Росії проти України.