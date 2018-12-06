У МКС пообіцяли невдовзі завершити оцінку ситуації в Криму і на Донбасі щодо юрисдикції

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Найближчим часом канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду планує завершити аналіз щодо предметної юрисдикції щодо ситуації як в Криму, так і на сході України для винесення відповідного висновку прийнятності юрисдикції Суду. Про це йдеться у звіті про дії у цьому році у попередньому розслідуванні прокурора Міжнародного кримінального суду, передає УНН.