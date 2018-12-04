МУС оценивает предоставленные материалы об агрессивной войне России против Украины - Луценко

"Накопленные нами материалы о десятках тысяч эпизодов ведения агрессивной войны против Украины уже сегодня проходит консультативную оценку сотрудников Международного суда. Это еще не начало процесса. Но то, что он состоится, у меня нет никаких сомнений. Для тех, кто спросит, когда? У меня есть только один косвенный ответ. Грузия, которая была жертвой российской агрессии в 2008 году, будучи членом Международного уголовного суда, смогла добиться рассмотрения по существу своего дела только через 8 лет", - отметил Луценко.

По его словам, это не быстрое дело, но это точно состоится.

"Сейчас мы проходим предварительные консультации, все предварительные процедуры для того, чтобы осуществить подачу документов на рассмотрение Международного суда. Отдельно эпизоды там рассматриваться не могут", - подчеркнул Генпрокурор.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.