МКС оцінює надані матеріали про агресивну війну Росії проти України - Луценко

"Накопичені нами матеріали про десятки тисяч епізодів ведення агресивної війни проти України уже сьогодні проходить консультативне оцінювання працівників Міжнародного суду. Це ще не початок процесу. Але те, що він відбудеться, у мене немає жодних сумнівів. Для тих, хто спитає, коли? У мене є тільки одна непряма відповідь. Грузія, яка була жертвою російської агресії у 2008 році, будучи членом Міжнародного кримінального суду, змогла добитися розгляду по суті своєї справи лише через 8 років", - наголосив Луценко.

За його словами, це не швидка справа, але вона точно відбудеться.

"Зараз ми проходимо попередні консультації, всі попередні процедури для того, щоб здійснити подачу документів на розгляд Міжнародного суду. Окремо епізоди там розглядатися не можуть", - підкреслив Генпрокурор.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.