В МХП рассказали об урожае этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В 2020 году МХП планирует собрать урожай с 365 тыс. гектаров земли, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга.
"Кампания по сбору озимого рапса, ячменя и пшеницы продолжается, и с 30% земель уже собран урожай озимых культур, согласно ожиданиям Компании и принимая во внимание погодные условия, которые в этом году отличаются: температура в мае была ниже на 3-5 градусов, чем обычно, что продолжило период созревания сельскохозяйственных культур. Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии", - рассказали в МХП.
Также там отметили, что рассматривают экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования", который аккумулирует дополнительные доходы в твердой валюте и защищает компанию от волатильности местной валюты.
Отмечается, что во II квартале этого года экспорт соевого масла производства компании МХП составил 10841 тонн, что на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время, за этот же период продажи подсолнечного масла МХП снизились на 5% и составили 82646 тонн по сравнению с показателями прошлого года, которые составляли 86 661 тонн, в основном в результате уменьшения производства масла из-за уменьшения доли подсолнечного шрота в комбикорме.
Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец МХП Юрий Косюк.
Иностранный актив МХП - компания Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии.
С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.