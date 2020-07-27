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У МХП розповіли про врожай цього року

У МХП розповіли про врожай цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У 2020 році МХП планує зібрати врожай з 365 тис. гектарів землі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу агрохолдингу.

“Кампанія по збору озимого рапсу, ячменю і пшениці продовжується, та з 30% земель вже зібраний урожай озимих культур, відповідно до очікувань Компанії і беручи до уваги погодні умови, які цього року відрізняються: температура в травні була нижчою на 3-5 градусів, ніж зазвичай, що продовжило період дозрівання сільськогосподарських культур. Ярові культури (кукурудза, соя та соняшник) перебувають в хорошому стані”, — розповіли в МХП.

Також там зазначили, що розглядають експорт рослинних олій як один з “природніх методів хеджування”, який акумулює додаткові прибутки в твердій валюті та захищає компанію від волатильності місцевої валюти.

Зазначається, що у ІІ кварталі цього року експорт соєвої олії виробництва компанії МХП становив 10 841 тонн, що на 19% вище у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Водночас, за цей же період продажі соняшникової олії МХП знизились на 5% та становили 82 646 тонн порівняно з показниками минулого року, які становили 86 661 тонн, здебільшого у результаті зменшення виробництва олії через зменшення частки соняшникового шроту в комбікормі.

Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник МХП Юрій Косюк.

Іноземний актив МХП — компанія Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.

Українські Національні Новини

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