В горсовет Запорожья пришли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Запорожский городской совет со следственными действиями пришли правоохранители, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в видеообращении в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сейчас в городском совете работают следователи, они проводят следственные действия. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами, всегда городские власти открыты", - сказал Куртев.
Детали
Перед этим депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол в Facebook сообщил, что в запорожской мэрии обыски проводят детективы НАБУ. Официальной информации по этому поводу нет.
Ранее
ГБР сообщало, что в Запорожье разоблачена масштабная схема, где чиновники требовали взятки за пересечение линии столкновения.