В горсовет Запорожья пришли с обысками

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"Сейчас в городском совете работают следователи, они проводят следственные действия. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами, всегда городские власти открыты", - сказал Куртев.

Детали

Перед этим депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол в Facebook сообщил, что в запорожской мэрии обыски проводят детективы НАБУ. Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее

ГБР сообщало, что в Запорожье разоблачена масштабная схема, где чиновники требовали взятки за пересечение линии столкновения.