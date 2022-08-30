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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В горсовет Запорожья пришли с обысками

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Запорожский городской совет со следственными действиями пришли правоохранители, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в видеообращении в Telegram, пишет УНН.

В горсовет Запорожья пришли с обысками

Цитата

"Сейчас в городском совете работают следователи, они проводят следственные действия. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами, всегда городские власти открыты", - сказал Куртев.

Детали

Перед этим депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол в Facebook сообщил, что в запорожской мэрии обыски проводят детективы НАБУ. Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее

ГБР сообщало, что в Запорожье разоблачена масштабная схема, где чиновники требовали взятки за пересечение линии столкновения.

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