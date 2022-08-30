У міськраду Запоріжжя прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Запорізьку міську раду зі слідчими діями прийшли правоохоронці, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у відеозверненні у Telegram, пише УНН.
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"Зараз у міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами, зажди міська влада відкрита", - сказав Куртєв.
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Перед цим депутат Запорізької міськради Михайло Прасол у Facebook повідомив, що у запорізькій мерії обшуки проводять детективи НАБУ. Офіційної інформації з приводу цього немає.
Раніше
ДБР повідомляло, що в Запоріжжі викрито масштабну схему, де посадовці вимагали хабара за перетинання лінії зіткнення.