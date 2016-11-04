В Минюсте заявили, что не получали от НАПК порядок проверки электронной декларации

В Минюсте заявили, что пока не получили от НАПК порядок проведения контроля и полной проверки декларации, а также проверки факта предоставления субъектами декларирования деклараций и сообщения НАПК о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций.

Таким образом, в министерстве опровергли информацию о затягивании со стороны Минюста регистрации такого порядка.

"Следует отметить, что Министерство юстиции не привлекалось ни на стадии разработки, ни на стадии обсуждения к работе ни над одним из вариантов соответствующего порядка. Такой подход усложняет качественную наработку такого рода документов в разрезе их соответствия требованиям действующего законодательства и установления эффективного механизма проведения проверки достоверности информации, внесенной государственными служащими", - сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что документы, регламентирующие проведение проверки деклараций чиновников, целесообразно разрабатывать в публичном открытом диалоге как с Министерством юстиции, так и с представителями общественных организаций, экспертных и научных учреждений.

"Такой подход позволит избежать манипуляций или уклонения от ответственности лиц, которые подают недостоверную информацию", - сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что функции по мониторингу деклараций и дальнейшего реагирования на незаконные действия во время их заполнения - "это исключительно компетенция НАПК и передача этих функций другим органам сомнительна".

Таким образом, Министерство юстиции обратилось к НАПК с призывом к сотрудничеству как на стадии разработки соответствующих нормативных актов, так и на стадии их утверждения.

Как сообщал УНН, 31 октября заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий заявил, что в НАПК ждут, когда проект порядка проверки электронной декларации заюстирует Министерство юстиции Украины.