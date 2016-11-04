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У Мін’юсті заявили, що не отримували від НАЗК порядок перевірки е-декларацій

У Мін’юсті заявили, що не отримували від НАЗК порядок перевірки е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Для успішної перевірки електронних декларацій Міністерство юстиції України вимагає від Національного агентства із запобігання корупції надати відповідний порядок перевірки. Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту, передає УНН.

У Мін’юсті заявили, що досі не отримали від НАЗК порядок проведення контролю та повної перевірки декларації, а також перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Таким чином, у міністерстві заперечили інформацію про затягування з боку Мін’юсту реєстрації такого порядку.

“Слід наголосити, що Міністерство юстиції не залучалося ані на стадії розробки, ані на стадії обговорення до роботи над жодним з варіантів відповідного порядку. Такий підхід ускладнює якісне напрацювання такого роду документів у розрізі їх відповідності вимогам чинного законодавства і встановлення ефективного механізму проведення перевірки достовірності інформації, внесеної державними службовцями”, — сказано у повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що документи, які регламентують проведення перевірки декларацій чиновників, доцільно розробляти в публічному відкритому діалозі як з Міністерством юстиції, так і з представниками громадських організацій, експертних та наукових установ

“Такий підхід дозволить уникнути маніпуляцій чи ухилення від відповідальності осіб, які подають недостовірну інформацію”, — сказано у повідомленні.

У Мін'юсті наголосили, що функції щодо моніторингу декларацій і подальшого реагування на незаконні дії під час їх заповнення – "це виключно компетенція НАЗК і передача цих функцій іншим органам є сумнівною".

Таким чином, Міністерство юстиції звернулось до НАЗК із закликом до співпраці як на стадії розробки відповідних нормативних актів, так і на стадії їхнього затвердження.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції Руслан Радецький заявив, що у НАЗК чекають, коли проект порядку перевірки е-декларацій заюстує Міністерство юстиції України.

Українські Національні Новини

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