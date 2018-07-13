В Минюсте прорабатывают вопрос об оснащении тюремщиков электрошокерами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Для обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы прорабатывается вопрос об экипировке сотрудников учреждений исполнения наказаний электропроводящими специальными средствами "TASER" и телескопическими палками. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"В рамках внедрения инноваций в системе обеспечения безопасности подразделений уголовно-исполнительной системы современными образцами вооружения, средствами индивидуальной защиты, прорабатывается вопрос о экипировке персонала современными средствами безопасности, в частности электропроводящими специальными средствами "TASER", - рассказал замминистра.
По словам Чернышова, это средство используется многими правоохранительными органами во всем мире, в том числе и в пенитенциарных учреждениях, и является одним из самых эффективных и безопасных при его применении для прекращения и предотвращения преступлений, неповиновений и физического сопротивления.
"Предполагается ношение персоналом дежурных смен специальных средств скрытым от зрения способом и использование телескопических палок вместо "архаичных" резиновых дубинок", - добавил он.
Как сообщал УНН, тюремщики начали носить видеорегистраторы. Всего в учреждениях введен 411 портативный видеорегистратор.