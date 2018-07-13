У Мін’юсті опрацьовують питання про оснащення тюремників електрошокерами

“В рамках впровадження інновацій в системі забезпечення безпеки підрозділів кримінально-виконавчої системи сучасними зразками озброєння, засобами індивідуального захисту, опрацьовується питання щодо екіпіровки персоналу сучасними засобами безпеки, зокрема електропровідними спеціальними засобами “TASER”, — розповів заступник міністра.

За словами Чернишова, цей засіб використовується багатьма правоохоронними органами в усьому світі, у тому числі й у пенітенціарних закладах, і є одним із найбільш ефективних та безпечних при його застосуванні щодо припинення та запобігання злочинам, непокор та фізичного спротиву.

“Передбачається носіння персоналом чергових змін спеціальних засобів прихованим від зору способом та використання телескопічних палиць замість „архаїчних“ гумових кийків”, — додав він.

Як повідомляв УНН, тюремники почали носити відеореєстратори. Загалом в установах впроваджено 411 портативних відеореєстраторів.