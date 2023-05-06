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В Минобновлении призвали польское правительство разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

В Минобновлении призвали польское правительство разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

Киев • УНН

 • 1686753 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство восстановления обратилось к польскому правительству с просьбой урегулировать ситуацию с блокированием пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск». Соответствующую информацию Минобрнауки опубликовало на своем сайте, передает УНН.

Цитата

"Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу. Блокирование границы вызывает критическую для экспорта ситуацию. Сейчас наша страна обороняется от террористических действий российских агрессоров и стабильное функционирование экономики Украины является важной составляющей для будущей победы.

К сожалению, это далеко не первый случай блокирования украинского экспорта в или транзитом через Польшу. Это несправедливая и досадная ситуация, которая вредит нормальному ведению бизнеса между нашими странами и Европейским Союзом", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

Александр Кубраков отметил, что считает сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Он призвал польских коллег провести соответствующие мероприятия для решения этой проблемы и донести до протестующих имеющиеся пути преодоления недоразумений.

Дополнение

После достигнутого соглашения 28 апреля с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией, Европейская комиссия предложила 100 миллионов евро фермерам, которые выращивают зерновые и масличные культуры в этих пяти государствах-членах ЕС. Благодаря такой поддержке компенсируются проблемы, связанные с логистическими узкими местами, возникающие в результате импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины.

В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника и любой другой продукции, поступающей из Украины.

Напомним

Со вчерашнего утра польская сторона прекратила оформление грузовых автомобилей на въездном и выездном направлениях из Украины. На выезд из Польши (въезд в Украину) пропускается только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных.

Эта ситуация сложилась в результате забастовки польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск". Основными требованиями протестующих является возвращение разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков на въезде в Польшу. Речь идет также о применении для украинских перевозчиков экологической нормы EURO4, которая в Украине применяется по отношению к польским перевозчикам.

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