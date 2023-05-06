У Мінвідновленні закликали польський уряд розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство відновлення звернулось до польського уряду з проханням врегулювати ситуацію з блокуванням пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Відповідну інформацію Мінвідновлення опублікувало на своєму сайті, передає УНН.
Цитата
"Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Зараз наша країна обороняється від терористичних дій російських агресорів і стабільне функціонування економіки України є важливою складовою для майбутньої перемоги.
На жаль, це далеко не перший випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу. Це несправедлива і прикра ситуація, яка шкодить нормальному веденню бізнесу між нашими країнами та Європейським Союзом", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Деталі
Олександр Кубраков зазначив, що вважає сьогоднішній страйк штучним і тим, який суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Він закликав польських колег провести відповідні заходи для розв'язання цієї проблеми та донести до протестувальників наявні шляхи подолання непорозумінь.
Доповнення
Після досягнутої угоди 28 квітня з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною, Європейська комісія запропонувала 100 мільйонів євро фермерам, які вирощують зернові та олійні культури в цих п’яти державах-членах ЄС. Завдяки такій підтримці компенсуються проблеми, що пов’язані з логістичними вузькими місцями, що виникають внаслідок імпорту певних агропродовольчих товарів з України.
У той же час Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику та будь-якої іншої продукції, що надходить з України.
Нагадаємо
З вчорашнього ранку польська сторона припинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках з України. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
Ця ситуація склалася внаслідок страйку польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ». Основними вимогами протестувальників є повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування для українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.