В Минсоцполитики рассчитывают с начала 2018 г. полностью монетизировать льготы

По словам министра, по инициативе Львовской областной государственной администрации будет осуществлен эксперимент по монетизации льгот до 1 июля 2017 года.

"До конца года мы проведем эксперимент с тем, чтобы начиная с 2018 года по результатам этого эксперимента полностью монетизировать льготы в пределах всей Украины", - отметил А.Рева.

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