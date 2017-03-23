В Минсоцполитики рассчитывают с начала 2018 г. полностью монетизировать льготы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассчитывает, что с начала 2018 года по всей стране будут монетизированы льготы. Об этом он сказал в эфире телеканала "ЗИК", передает УНН.
По словам министра, по инициативе Львовской областной государственной администрации будет осуществлен эксперимент по монетизации льгот до 1 июля 2017 года.
"До конца года мы проведем эксперимент с тем, чтобы начиная с 2018 года по результатам этого эксперимента полностью монетизировать льготы в пределах всей Украины", - отметил А.Рева.
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