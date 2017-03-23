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У Мінсоцполітики розраховують з початку 2018 року повністю монетизувати пільги

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева розраховує, що з початку 2018 року по всій державі будуть монетизовані пільги. Про це він сказав в ефірі телеканалу “ЗІК”, передає УНН.

За словами міністра, за ініціативою Львівської обласної державної адміністрації буде здійснений експеримент із монетизації пільг до 1 липня 2017 року.

“До кінця року ми проведемо експеримент з тим, щоб починаючи з 2018 року за наслідками цього експерименту повністю монетизувати пільги в межах всієї України”, — зазначив А.Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення про монетизацію субсидій може бути ухвалене після опалювального сезону

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